Callao: sujeto ataca con amortiguador a su ex pareja y la deja grave

Un sujeto atacó a su ex pareja con un amortiguador en el Callao. En la denuncia, la víctima contó que el último fin de semana, el sujeto tomó el fierro y la atacó tras una fuerte discusión.

Al sufrir varios cortes en la cabeza, la agredida María Ascencio Mendoza fue trasladada de emergencia al hospital más cercano.

El amortiguador que utilizó el agresor (Captura: América Noticias)

Una vez detenido, el hombre identificado como Javier Pedro Basilio Zelada aseguró que no recordaba el violento episodio porque se encontraba mareado.

“Estaba mareado. La verdad es que yo no me acuerdo de nada. Estoy mareado. He tomado sábado, domingo”, contó Basilio Zelada ante las autoridades. En tanto, la mujer se recupera en el nosocomio.