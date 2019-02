Callao: mujer fue golpeada hasta quedar inconsciente por sujeto que la acosaba

Una mujer que se encontraba celebrando un cumpleaños fue golpeada hasta quedar inconsciente por un sujeto que la acosaba desde hace tres meses, en el distrito de Bellavista, Callao .

Según “América Noticias”, Wendy Villanueva estaba con su familia en la reunión, cuando apareció un sujeto identificado como José Preciado.

“Se llama José Preciado, me ofrecía dinero para irme con él. Me decía que fuera a su casa y que me iba a pagar 200 soles”, contó la víctima.

El sujeto no soportó que ella bailara con otra persona y, a causa de los celos y la ira, comenzó a golpear a la madre de la joven. Luego, atacó a Wendy.

A causa de un puñete en el rostro, ella perdió el conocimiento, pero el sujeto no se detuvo y continuó propinándole patadas frente a su familia, quienes hacían de todo para protegerla.

Producto de los golpes, Wendy terminó con la pierna rota. Fue llevada de emergencia al hospital Carrión, pero por falta de camas no pudieron internarla.

Los familiares se acercaron a la comisaría de Bellavista para colocar la denuncia, pero esta no fue aceptada debido a que la víctima no estaba presente.

Wendy actualmente teme por su vida y por la de su familia, ya que las amenazas no han parado. El sujeto está en libertad y en calidad de no habido.

El caso se encuentra en manos del Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer ya tomó conocimiento el mismo.