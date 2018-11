Bayern Múnich vs Werder Bremen EN VIVO ONLINE por la Bundesliga vía FOX Sports 3

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Wesertadion no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Werder Bremen vs Bayern Múnich por la décimo tercera fecha de la Bundesliga, la cual se llevará a cabo este sábado 1 de diciembre a las 9.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de FOX Sports 3, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El duelo entre Bayern Munich vs Werder Bremen será importante para ambos clubes que buscan escalar en la tabla del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Bundesliga.

Bayern Munich, acostumbrado a ver la Bundesliga desde la cima, atraviesa por una crisis de resultados en el campeonato local. El equipo de Niko Kovac está nueve puntos abajo del actual líder: Borussia Dortmund con 30.

Bayern Munich vs. Werder Bremen: posibles alineaciones

Bayern Munich: Neuer – Rafinha, Süle, Hummels, Alaba – Kimmich – Robben, Müller, Goretzka, Ribery – Lewandowski.

Werder Bremen: Pavlenka – Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson – Sahin, M. Eggestein, Klaassen – Osako, Kruse, J. Eggestein.

Bayern Munich vs. Werder Bremen: La Previa

Los ‘bávaros’ quieren recuperar terreno en las siguientes jornadas, pues otra caída más complicará la situación del conjunto muniqués en su pretensión de convertirse nuevamente en el monarca de Alemania.

El primer paso para Bayern Munich será vencer a domicilio al Werder Bremen. A su favor, el conjunto dirigido por el croata están los números que consiguió fuera de casa: cuatro victoria y dos derrotas para convertirlos en los mejores terceros visitantes.

Además, los ‘bávaros’ llegan motivados por la victoria que consiguieron a mitad de semana contra Benfica por la Champions League (5-1). Los tres puntos confirmaron el acceso a octavos de los teutones.

Werder Bremen sumó el fin de semana pasado cuatro partidos sin ganar en la Bundesliga, pero con el empate frente a Friburgo (1-1) terminó con una racha negativa de tres derrotas consecutivas. Igual, estos resultados provocaron una caída en la tabla.

El entrenador de los ‘lagartos verdes’, Florian Kohfeldt, no pierde la paciencia por los puntos conseguidos en las últimas jornadas. El DT confía en su equipo y sabe que pronto saldrá del hoyo en el que está metido.

El Bayern Munich vs Werder Bremen, por otro lado, tendrá un duelo individual entre dos de los atacantes más destacados en la historia de la Bundesliga en los últimos años: Robert Lewandowski y Claudio Pizarro.

El peruano lidera la tabla de máximos goleadores extranjeros con 194 tantos. Mientras que el polaco lleva 187 desde que juega en el torneo. El duelo entre ambos tendrá un capítulo más en el Weserstadion.

Bayern Munich vs. Werder Bremen: horarios en el mundo

México – 8:30 a.m.

Perú – 9:30 a.m.

Ecuador – 9:30 a.m.

Colombia – 9:30 a.m.

Bolivia – 10:30 a.m.

Argentina – 11:30 a.m.

Chile – 11:30 a.m.

Uruguay – 11:30 a.m.

Paraguay – 11:30 a.m.

España – 3:30 p.m.