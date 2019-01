Barrios Altos: mujer se enfrentó con un palo de escoba a dos ladrones que entraron a su casa

Una mujer se enfrentó valientemente con un palo de escoba a dos ladrones que ingresaron a su casa en Barrios Altos,Cercado de Lima. El momento fue registrado por una cámara de seguridad del interior del inmueble.

Ocurrió durante la madrugada del sábado. Eran aproximadamente las 4:36 horas, cuando dos sujetos ingresaron al Pasaje Muña, ubicado en la cuadra 9 del jirón Huánuco.

Los ladrones cogieron la tapa de cemento de un desagüe y con ella arremetieron contra la puerta de la casa de doña Adela.

Como se muestra en la grabación, los delincuentes ingresan rápidamente a la vivienda, pero no tienen tiempo de actuar. La mujer, en todo momento, les hace frente con una escoba.

“Vi el arma, nunca pensé que me iba a disparar o que me iba a hacer algo. Lo que hice simplemente fue defenderme. Menos mal que le di duro y que no se rompió el palito de la escoba”, contó la señora.

Los ladrones lograron huir con un televisor y Adela teme que los delincuentes vuelvan a robar en su casa. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.