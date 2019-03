Madre denunció que le cambiaron a su bebe en hospital de Barranca

Una madre de 17 años denunció que le cambiaron a su hija en el hospital de Barranca. El caso ocurrió hace un mes tras el nacimiento de dos niñas, informó América Noticias.

La progenitora contó que la confusión ocurrió cuando enviaron a bañar a las dos recién nacidas y a su hija le habrían colocado una cinta de identificación que no le correspondía. Responsabilizó a las enfermeras del nosocomio.

“Estoy pidiendo que me devuelvan a mi bebe porque este es un daño que me están haciendo. La llevé a mi casa pensando que era mi bebe pero sé que no es mi hija”, dijo la madre denunciante que prefirió el anonimato.

Al sospechar que la bebe no era su hija la sometió a una prueba de ADN de forma particular. “La prueba sale que no es mi bebe. Cero por ciento. No tiene compatibilidad conmigo”, añadió.

En tanto, el doctor Richard Solano, director del hospital de Barranca, informó el caso a la Fiscalía y adoptaron medidas administrativas. La joven madre llegó a la comisaría de Barranca para presentar la denuncia.