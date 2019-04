Las Bambas: Gregorio Rojas insiste en solicitar el archivamiento de denuncias contra comuneros

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas insistió en su pedido en que el Ejecutivo priorice el primer punto de los nueve presentados en el marco del diálogo por el conflicto Las Bambas.

Ellos solicitan el archivamiento de las denuncias penales contra los comuneros de la provincia de Cotabambas, sobre todo los de la comunidad de Fuerabamba.

Gregorio Rojas saludó que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, acuda a la reunión de este 24 de abril, tal como lo propuso el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Vale mencionar que la comunidad solicitó que para ese día acudan un representante del Poder Judicial y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

“Somos 500 comuneros de la provincia de Cotabambas que estamos denunciados. En Fuerabamba hay 300 comuneros denunciados y somos las comunidades directas de Las Bambas. Ahora nos encontramos denunciados y perseguidos penalmente. Es una pena para nosotros y es indignante para comunidades que apuestan por la minería”, señaló para RPP Noticias.

No obstante, aclaró que no solicitan el archivamiento de las 500 denuncias, sino una revisión, pues consideró que existe algunas que podrían ser consideradas exageradas e injustas. “No todas son iguales [denuncias], hay [casos] diferentes y nosotros estamos de acuerdo. Estamos a favor de una investigación […] No pueden ser vulnerados nuestros abuelos de 80 o 50 años que ni siquiera han participado en las protestas”, agregó.

En otro momento, se aclaró que la comunidad de Fuerabamba aún solicita la libertad de los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, procesados por el presunto delito de extorsión en contra de la empresa MMGLas Bambas y como supuestos autores intelectuales del bloqueo de carreteras.

“No son comuneros, pero sí son parte de las comunidades y el pueblo siempre exige la libertad de los asesores. El pueblo pide, no mi persona, que salgan y se les investigue y que se defiendan desde afuera”, explicó.