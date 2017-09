Atrapan a una boa que sembraba pánico en quinta del Cercado de Lima

Una boa de aproximadamente dos metros de largo, que reptaba en la azotea de una quinta ubicada en la cuadra diez del Jr. Washington en el Cercado de Lima, sembrando el pánico entre los vecinos, fue atrapada por personal de la Brigada de Rescate del Serenazgo Metropolitano que acudió de inmediato a la vivienda al llamado de un vecino.

Usando guantes especiales para evitar ser mordidos, los agentes municipales lograron tranquilizar al ofidio, que según testigos, minutos antes hizo el ademán de morder a una persona durante su trayecto por la azotea del interior Uno de un edificio familiar ubicado en el Jr. Washington, 1012.

Tras calmar al animal, los agentes pudieron neutralizarlo sin riesgos, y ponerlo en un costal de yute en el que lo trasladaron a la Comisaría de Alfonso Ugarte.

“Ya se han realizado las coordinaciones con el Parque de las Leyendas para poder recibir allí a la boa. El veterinario del parque la pondrá en cuarenta para evaluar su salud y luego de eso formará parte de la fauna del conocido zoológico”, expresó Abdul Miranda, Gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna capitalina.

Miembros de Fiscalización y Control del municipio indagan en la quinta cómo habría aparecido la boa, pues la crianza de este tipo de animales no domésticos está prohibida. Aunque el propietario de la vivienda no sabe de dónde apareció, se sospecha que un ex inquilino suyo la haya tenido en cautiverio.

