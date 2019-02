Ate: madre y familiares agreden a profesor acusado de tocamientos a niña de 9 años

Una madre y sus familiares agredieron a empujones y golpes a un profesor a quien acusan de haber realizado tocamientos indebidos a una niña de 8 años, en el colegio privado María Amiga de los Niños, ubicado en Santa Clara, en Ate.

A empujones y golpes intentaban llevar a la comisaría a Edwin de la Cruz, quien en todo momento negaba las acusaciones en su contra. Solo la Policía Nacional detuvo los ataques de la madre de la niña y los familiares contra el maestro.

Según denuncian, el hecho ocurrió en uno de los salones de la institución, donde la menor llevaba cursos de reforzamiento vacacional.

“Mi niña no quería venir al colegio, se puso a llorar, me dice ‘mamá, el profesor me ha tocado, me ha querido besar a la fuerza y me sentó en la pierna’”, contó la madre, cuyo nombre se mantiene en reserva.

La señora dijo que su hija quiso escaparse y es ahí cuando el profesor le toca los glúteos, y la pequeña sale del aula.

Los familiares del acusado llegaron hasta la comisaría, donde prefirieron no dar declaraciones sobre la denuncia. Por su parte, la propietaria del colegio dijo que esperarán el resultado de las investigaciones para tomar acciones.

El docente fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para las diligencias correspondientes. El caso está en manos de la comisaría de Santa Clara.