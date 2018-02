Las últimas imágenes de la niña que fue hallada muerta en SJL

El caso de la niña de 11 años que acudió a un taller en la comisaría de Canto Rey en San Juan de Lurigancho (SJL) ha dado un nuevo giro con nuevas imágenes de una cámara de seguridad.

Si bien las primeras imágenes no mostraban el momento en que la menor ingresaba a la comisaría —lo que generó la molestia y crítica de la madre—, sí se ve cuando ella abandona la dependencia policial.

Como se aprecia en las imágenes, la menor abandona la comisaría dos horas después que ingresó a su taller, luego de desplaza por un parque aledaño. ¿Alguien la llamó? ¿A dónde se dirigió? Son algunas de las preguntas que quedan sin responder.

Últimas imágenes de niña que fue hallada muerta en SJL . (Video: Latina)

El caso de la menor carbonizada continúa en investigación. (Video: América TV)

Ayer la desaparición de una niña de 11 años en la puerta de una comisaría en San Juan de Lurigancho (SJL) fue noticia y se buscaba entender qué fue lo que paso con la menor, quien en compañía de su padre se dirigía a un taller de vacaciones útiles en la dependencia policial.

La menor fue reportada como desaparecida el jueves 1 de febrero, en los medios periodísticos los padres hacían pública esta terrible situación y, si bien el papá narró que dejó a la mejor a unos pasos de la comisaría, la niña no habría ingresado, según informó la Policía.

“Llegué en mi auto y me estacioné a dos metros de la puerta de la comisaría. Ella se despidió y bajó. No la vi ingresar”, manifestó el padre Jaime Vellaneda a la prensa.

Hoy, la noticia fue devastadora. La madrugada del viernes 2 de febrero un mototaxista encontró una bolsa blanca que ardía en llamas, al percatarse que dentro había un cuerpo, dio aviso a la Policía Nacional y luego se confirmó que se trataba del cuerpo de la menor de iniciales M.J.V.R.

¿Qué sucedió?

Se esperaba que el video de una cámara de seguridad en la zona revelara lo que ocurrió con la niña, pero un árbol no permite visualizar qué sucedió con la menor justo después que fue dejada por su padre. Además, el video se corta durante unos segundos.

La madre Diana Ruiz ha culpado desde el inicio a los miembros de la comisaría por no apoyar en la búsqueda de la menor. “Ella acudía al taller de pedrería, estaba yendo un mes. Me han dicho que la cámara no se visualizaba porque hay un árbol que lo tapa. Todos se están lavando las manos”, denunció.

Equipo especial investigará el caso

La División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP) conformó un equipo especial para esclarecer los hechos relacionados con la desaparición y posterior asesinato de la menor de 11 años.

En un comunicado, la Policía Nacional informó que la institución ya conformó también un equipo de agentes de Inspectoría General para que asuma las investigaciones correspondientes.

#LOÚLTIMO Tercera Fiscalía Provincial Mixta de #SanJuanDeLurigancho abrió investigación por caso de menor hallada calcinada esta mañana en dicho distrito. Fiscal Luis Espinoza Velásquez dirigió diligencia de levantamiento del cadáver y toma de muestras forenses. ½ pic.twitter.com/Qrm7N6D4sv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 2 de febrero de 2018

