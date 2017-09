Así fue la bienvenida de Magaly a su nuevo compañero en "90 Matinal"

Esta mañana a las 5:00 a.m., Latina dio a conocer al periodista que reemplazará en la conducción del noticiero “90 matinal” a Mijael Garrido Lecca. Se trata de Pedro Tenorio, analista político y columnista del diario El Comercio, quien conducirá junto a Magaly Medina el noticiero matutino del canal de Jesús María.

Con esta noticia Pedro Tenorio, quien ha sido director de la revista Correo Semanal, así como conductor del programa “Hora Clave”, regresa al noticiero matutino de Jesús María, del que se alejó en marzo de este año.

Antes de confirmarse la presencia del periodista, Latina desarrolló una breve campaña de intriga. Un spot donde Magaly Medina describe a su nuevo compañero como si estuviera en un interrogatorio policial.

“Lo que recuerdo de él es su cabello negro, entrecano, siempre muy elegante y su pañuelito y los gemelos…”, dice la exconductora de espectáculos en la citada promoción que anuncia que el misterio del ingreso al noticiero de este misterioso personaje se revelará el próximo lunes.

Como se recuerda, Mijael Garrido Lecca sorprendió, hace unos días, su alejamiento de las filas de Latina por diferencias profesionales y éticas. Mediante un post en su página de Facebook, el también columnista reveló que el citado medio de comunicación le avisó de su salida después de su terminado su programa, por lo que no pudo despedirse de los televidentes ante cámaras.

“Hace un par de meses puse mi cargo de conductor a disposición en Latina Televisión porque encontré varios de mis principios éticos y profesionales muy reñidos con el rumbo que el canal estaba tomando. En ese momento se me dijo que espere. Se me dijo que el 15 de este mes de me daría una respuesta sobre las cuestiones que, frente a la gerencia, planteé. El 15 de se me dijo que espere un poco más y así lo he hecho hasta este momento. Hoy, cuando terminó el programa, se me comunicó que a partir de mañana dejaré de salir al aire”, dijo Garrido Lecca en el inicio de su comunicado en Facebook.

No dejes de ver este video

Magaly recuerda su experiencia en prisión tras detención de Ollanta

Magaly cuenta su experiencia en la cárcel tras prisión preventiva de Ollanta Humala. (Latina)