Arlette Contreras: PJ dictó 11 años de prisión contra Adriano Pozo por tentativa de feminicidio

El Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte de Lima Norte dictó 11 años de prisión contra Adriano Manuel Pozo Arias por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de Arlette Contreras.

Pozo Arias, quien no estuvo presente en la lectura del fallo judicial, fue absuelto de la imputación de violación sexual en grado de tentativa. La Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte había solicitado 19 años de pena privativa de la libertad y el pago de 500 mil soles de reparación civil a favor de la agraviada.

“Me siento indignada porque hoy el Poder Judicial no ha sancionado a Adriano Pozo por violación sexual en grado de tentativa. Es una sentencia a medias que me deja un sinsabor que me pone muy mal y me revictimiza (…) Mi defensa y yo vamos a apelar esta sentencia porque no estamos de acuerdo”, indicó Arlette Contreras a su salida de la sede judicial.

En diciembre de 2018, la Corte de Lima Norte anuló todo el proceso seguido por Arlette Contreras en contra de su agresor y expareja. Con ello también revocó la sentencia absolutoria para Pozo Arias, la misma que fue dictada en Ayacucho.

Aquella medida judicial fue rechazada por Arlette Contreras y su abogada Cynthia Silva, quienes esperaban que Adriano Pozo fuera condenado a prisión y no que el proceso regresara a fojas cero.

Sin embargo, en abril de este año, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte inició un nuevo juicio oral contra Pozo Arias.

agresión en video

En julio de 2015, Arlette Contreras, entonces de 25 años, llegó hasta el hotel Las Terrazas, en Ayacucho, con su entonces pareja, Adriano Pozo. De acuerdo con el testimonio de la agraviada, habían llegado al hospedaje después de salir de una fiesta.

Las cámaras de seguridad del recinto registraron las agresiones de parte de Adriano Pozo a Arlette Contreras, quien, además de ser golpeada, fue arrastrada por el suelo siendo tomada de los cabellos.

Las imágenes que fueron difundidas por los medios de comunicación generaron la indignación y el rechazo de la ciudadanía, que desde un primer momento exigió un severo castigo para el agresor.