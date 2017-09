Apareció pasajero que perdió S/ 7,600 en estación del Metropolitano

La Municipalidad de Lima alertó que a un usuario del Metropolitano se le había caído la suma de S/ 7,610 en la Estación Naranjal. Hoy, ese distraído pasajero apareció y reclamó lo suyo.

“No pensé volverlo a encontrar. Estaba triste y sin ganas de hacer nada hasta que mi nuera me dijo que me había visto en la televisión y que me estaban buscando para devolverme mi dinero”, dijo Gregorio Mamani, tras resaltar la honradez de los usuarios y del personal de Protransporte que reportó lo sucedido.

En esta ocasión, las cámaras de seguridad ubicadas en el Terminal Naranjal fueron claves para identificar al dueño del dinero, ya que su rostro fue captado en el preciso momento en que el fajo de billetes caía de su ropa.

“Como personal de la Municipalidad de Lima nos sentimos muy complacidos de poder devolverle su dinero al señor Gregorio y seguiremos impulsando los valores de honradez y honestidad entre nuestros usuarios”, manifestó el Gerente Comercial de Protransporte, Enrique Montalvo.

Este es el tercer hallazgo de una importante suma de dinero que se registra en el servicio del Metropolitano en los últimos siete días y el segundo monto que ya fue devuelto a su propietario.

La comuna limeña aún se encuentra a la espera de poder ubicar al dueño de los S/ 2,000 que fueron extraviados en un bus el pasado 30 de agosto.

no dejes de ver

Piernas de pasajero quedaron atrapadas en la puerta

Joven quedó tendido en el bus del Metropolitano y con las piernas al aire y fuera del bus. (Video: América Noticias)