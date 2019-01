Aniego en SJL: “Condiciones han mejorado notablemente”, dice ministra del Ambiente

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, comentó que las condiciones en la zona de San Juan de Lurigancho afectada por el gigantesco aniego desde hace ocho días han mejorado notablemente, aunque los trabajos de limpieza aún no han culminado.

Manifestó que desde el primer día en que se registró el aniego, los diversos sectores del gobierno se han comprometido a realizar los trabajos correspondientes para brindar a la ciudadanía afectada los servicios necesarios ante la crisis ambiental.

“Todos los ministros estamos comprometidos en esto. (…) La tarea que me toca es asegurarme que todos los residuos de todas las casas se retiren y que el proceso de limpieza que hace Sedapal se cumpla hasta tener la tranquilidad de los vecinos de que no hay un tema de contaminación ambiental”, dijo la ministra Muñoz.

“A comparación con hace una semana, las condiciones han mejorado notablemente, pero todavía no terminamos. El día que yo pueda venir acá y sentarme con ellos a desayunar tranquilos y que no sintamos el olor, que no tengamos temor, ese día nos retiraremos de aquí”, agregó.

Cabe señalar que el aniego de aguas servidas que se produjo en las zonas aledañas a la cuadra 12 de la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho, afectó a más de 2 mil personas y 243 predios.

Sedapal estimó que, tras el avance de las obras de saneamiento en la tubería central, este lunes los vecinos de San Juan de Lurigancho contarían con el servicio de agua potable.