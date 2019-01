Inician fumigación en casas afectadas por aniego en San Juan de Lurigancho

Inició el proceso de fumigación en las viviendas afectadas tras el aniego ocasionado por el colapso de la tubería de desagüe en San Juan de Lurigancho. La ministra de Salud, Zulema Tomás, advirtió que no se podrá iniciar esta labor en los inmuebles donde aún no se ha retirado las aguas servidas.

La titular del Minsa recordó que antes de la fumigación toda la familia debe salir de su casa por un lapso de una hora. Informó que hasta el momento hay** 31 viviendas habilitadas** para el proceso.

“Aquellas casas donde todavía hay residuos líquidos porque no se ha encontrado a familiares y no se ha podido entrar, no se va fumigar”, refirió para Canal N.

Recomendaciones

En tanto, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) informó que también se debe dejar tapado con paños o plásticos todos los platos, utensilios, alimentos y recipientes con agua durante y después de las fumigaciones.

Asimismo, indicó que se debe guardar las sábanas, cubrecamas, almohadas y prendas de vestir en un ropero o lugar donde no tenga contacto con el insecticida.

La Digesa señaló, además, que se debe bajar la llave del gas, apagar la cocina, desenchufar y cubrir artefactos, apagar las luces y sacar a todas las mascotas. También cerrar las puertas y ventanas.

Tras la fumigación se recomienda abrir los ingresos para ventilar la casa luego se debe esperar alrededor de una hora más para ingresar a la vivienda y limpiar las sillas, mesas y toda superficie que estará en contacto con las manos.