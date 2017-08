Ana Jara denuncia que su madre murió por falta de atención en EsSalud

La expresidenta del Consejo de Ministros Ana Jara denunció que su madre Yolanda Velásquez Carrión falleció esta mañana debido a que no se le permitió entrar a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Essalud Edgardo Rebagliati para tratar una infección generalizada porque no tenía su DNI.

“Me han tenido dando vueltas para pasar a la unidad de cuidados intensivos a mi madre solo porque no tenía DNI. El cuerpo médico que nos tocó el día de hoy tiene total ausencia de la ética. ¿Cómo puede ser que la burocracia puede estar encima de la vida de un paciente?”, dijo Ana Jara, en diálogo con América Noticias.

Ana Jara explicó que su madre fue trasladada desde la región de Ica al hospital Edgardo Rebagliati por iniciativa de Essalud. También habló de maltratos por parte del personal del turno madrugada.

“Si a mí me pasa eso, qué le pasará al pobre ciudadano que va a Essalud a hacerse ver. Pobre gente, yo lo estoy sintiendo en carne propia. El turno de trauma shock que queda en Domingo Cueto es de terror. La he visto a mi madre desnuda. Ella venía por un cuadro de sepsis por la neumonía. 10 minutos desnuda, yo quería taparla con una colcha pero me decían que no”, denunció.

La también excongresista Ana Jara también denunció en Twitter que tiene problemas para conseguir la partida de defunción de su madre, situación que también se presenta por no tener el DNI original.

Me dicen q para extender Partida de Defunción de mi madre, debo exhibir el DNI ORIGINAL.

Mas inhumanidad.

Realizarán investigación

Iván Cárdenas, vocero de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), anunció que se realizará una investigación preliminar y sancionadora pues el pedido de DNI en físico ya está superado.

“No podemos condicionar la vida, esta por encima de cualquier procedimiento. Si era una paciente referida, estos tramites ya estaban superados”, dijo en comunicación con el noticiero América Noticias.

También indicó que no se realizará el procedimiento de autopsia pues se trata de una paciente que falleció en el interior de un hospital.

anuncian reorganización

El presidente ejecutivo de EsSalud, Gabriel del Castillo, anunció la reorganización del servicio de emergencia del hospital Rebagliati así como la separación del personal de salud que atendió a la madre de la exministra Ana Jara, fallecida esta madrugada.

En conferencia de prensa, Del Castillo lamentó el deceso de la señora Yolanda Velásquez, madre de Jara, y expresó su indignación ante lo que aparentemente fue un trato inadecuado hacia ella, algo que, anotó, “se investigará y sancionará”

