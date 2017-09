Ampliarán cinco estaciones del Metro de Lima y Callao

Para atender la creciente demanda de usuarios y optimizar la calidad del servicio, la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) anunció la ampliación de cinco estaciones del Metro de Lima y Callao.

Las obras, que se iniciarán la próxima semana y culminarán a fines del 2018, consistirán en ampliar los ingresos para los pasajeros, colocar más máquinas expendedoras y recargadoras de tarjetas para evitar las largas colas, así como instalar más escaleras mecánicas.

De la misma forma, habrá más facilidades para discapacitados, mediante rampas, pisos con alto relieve que guían a las personas invidentes e ingresos especiales para que los usuarios en silla de ruedas puedan pasar fácilmente por las máquinas de lectura de los boletos.

Asimismo, a partir de diciembre empiezan a llegar los primeros trenes, y cada mes arribarán dos de estos vehículos hasta completar los 20 previstos.

De diciembre 2017 a setiembre 2018, la remodelación de las cinco estaciones del Metro de Lima y Callao considera también la ampliación de los “patio talleres” de Bayóvar y Villa el Salvador para el estacionamiento de los nuevos 20 trenes y la mejora del sistema eléctrico.

Con estas mejoras, el tiempo de espera de las personas en hora punta se reducirá de 6 a 3 minutos, lo cual disminuirá las colas para abordar y el tránsito será más fluido.

También se duplicará la capacidad de transporte de pasajeros y se podrá ampliar el horario de servicio, por ejemplo, de 5:00 a.m. a 12 a.m. Actualmente el horario es de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

La ejecución de los trabajos no afectará el normal servicio que brinda actualmente la Línea 1, pues las labores se realizarán mayormente en horario nocturno, al término del último servicio del día brindado por el tren y en zonas por donde no transitan los pasajeros.

Se informó que las estaciones en las que se efectuarán las obras son Villa El Salvador, La Cultura, Gamarra, Miguel Grau y Bayóvar, que concentran el 40% de la demanda total diaria de la Línea 1, que transporta en promedio a 320 mil pasajeros al día. (Andina)

