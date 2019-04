Alejandro Sanz: “No creo que el problema de la igualdad esté en mis canciones”

En medio de la promoción de su doceavo álbum de estudio titulado “El Disco”, Alejandro Sanz sorprendió al dar su posición con respecto a las críticas que han recibido últimamente algunas de sus canciones.

Alejandro Sanz, quien se recupera de neumonía, se entrevistó con el Periódico y habló sobre la portada de su disco “Sirope” y algunos sencillos que han sido calificados como “sexistas”.

“Creo que nos hemos vuelto un poco locos. Hay mucho trabajo que hacer en materia de igualdad, y por supuesto, aquí tienen un socio, un aliado y un cómplice”, expresó Alejandro Sanz.

Posteriormente, el cantautor español continuó relatando su opinión acerca de las acusaciones y las acciones que tomará hacia adelante.

“Obviamente si nos ponemos a revisar todo lo que se dice en una canción, nos quedaríamos con muy pocas.** Y deberíamos empezar a quemar libros como ‘El Quijote’. No hay que perderse en los detalles y sí hacer el esfuerzo, a partir de ahora, de intentar que las letras no ofendan a nadie, pero no creo que el problema de la igualdad esté en mis canciones, sinceramente”, finalizó Alejandro Sanz

Como se recuerda, hace unos meses un colectivo feminista generó polémica por las letras de sus canciones, entre ellas su colaboración con Jesse Joy titulada “No soy una de esas”.