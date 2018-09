Alberto Santana está en una “etapa de restauración espiritual”, dice su esposa

Sonia Carbajal arremetió contra la prensa y defendió a su esposo Alberto Santana y a su familia durante una ceremonia realizada el domingo, en el que también tomó el cargo de pastora del ‘Aposento Alto’, en reemplazo de su marido.

“La prensa se ha ensañado con las noticias del señor, porque no tienen otra cosa que sacar que solamente ese tema, que ustedes saben, y me he tenido que pronunciar para poner un alto a esto”, dijo Sonia Carbajal durante un discurso.

“A mí no me van a encontrar nada. (…) Dios es quien va a arreglar las cosas a la manera como él sabe”, agregó.

Además, ante cientos de fieles, defendió a sus hijos. “Tomaron el tema del pastor Cohelet. Lo tergiversaron a la manera que ellos quisieron. A mi hija Katheryn que tiene dos amenazas de aborto y lamentablemente sacaron a mi hijo”.

Sonia Carbajal anunció que tomará el cargo de Santana, pues él se encuentra en una “etapa de restauración espiritual”.

Sonia Carbajal fue elegida por 15 presbíteros del Aposento Alto como la nueva pastora. Además, aseguró que su casa en el Callao fue vendida para crear la iglesia, que vive en una casa alquilada y que sus hijos no tienen cuentas bancarias millonarias.