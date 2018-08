70% de peruanos espera formar su propia empresa en próximos 10 años

Perú. Debido a la llegada de nuevas generaciones de trabajadores, los empleos tradicionales atraviesan un fuerte proceso de transformación. Sin embargo, el estudio Actualidad del mercado laboral en Latinoamérica, elaborado por Adecco, revela que el número trabajadores latinoamericanos que buscará empleo en una empresa se reducirá.

De acuerdo con este sondeo, efectuado en ocho países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Perú), 56.37% de los latinoamericanos proyecta que habrá creado una empresa en los siguientes diez años.

Según el estudio, ello hará que menos personas postulen a una empresa convencional, por lo que los métodos de reclutamiento tendrán que innovar y las organizaciones necesitarán ofrecer a sus colaboradores un equilibrio entre su vida personal y profesional.

La premisa fundamental por la que los emprendedores de la región se rigen es la confianza que se tienen a sí mismos.

En el estudio, un 86.56% expresa que cuenta con habilidades y competencias para desempeñarse en el ámbito laboral por su cuenta, mientras que otro 13.44% que considera que aún necesita capacitación.

Situación del mercado laboral

En el caso peruano, el 71.05% de encuestados prevé que en diez años contará con una empresa propia. Ello es motivado, según el estudio de Adecco, por varios factores, como el hecho de que las condiciones laborales actuales que no se ajustan a sus necesidades.

De otro lado, un 25.53% de los peruanos señalan que su empresa y/o jefes directos no son flexibles con el horario.

Además, el 44% considera que la remuneración no es justa porque no está acorde con las funciones que cumple en la empresa, pero pese a ello se mantienen en su puesto porque el ambiente laboral es favorable. No obstante, de encontrar un trabajo con mejores condiciones laborales, un 32% no dudaría en abandonar su centro de labores.

Ante estos resultados, el estudio sugiere a las empresas mejorar sus condiciones laborales y migrar hacia un esquema más flexible que favorezca a sus colaboradores, pues la satisfacción de estos últimos se incrementaría gracias a estas medidas.

La aplicación de estas sugerencias, además, aumentarían la productividad de los trabajadores, debido a que se sentirían más motivados.

Andina