El ciudadano Luis Antonio Yalta Tuesta (41) se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 3 de junio. Fue visto por última vez por sus compañeros de trabajo que lo vieron fue cuando salió del centro de labores situado en Independencia, tras culminar su jornada de trabajo.

Doris Yalta, hermana del desaparecido, contó que el jefe de Luis Antonio fue el que se comunicó con ella para saber por qué su familiar no había ido a trabajar a la fábrica ese mismo día en el horario nocturno. Eso generó alerta en la familia y acudió al cuarto que su hermano alquilaba.

Una vez que llegó al lugar donde se quedaba su hermano Luis se dio con la sorpresa, que él ya no vivía ahí. Se ha intentado comunicar con Luis por teléfono, pero sin éxito. “Estaba vacía esa casa y me fui a presentar la denuncia”, relató.

Mujer busca a su hermano que desapareció hace una semana

“Desde el día 3 de junio, él sale en la mañana de trabajar. Trabajaba una semana de día y una semana de noche. Esa semana trabajaba de noche. Él salió el día viernes en la mañana tras el turno, pero no volvió ese mismo día para el otro turno”, agregó.

La Policía halló la ubicación del teléfono celular del hombre de 41 años en un asentamiento de Carabayllo, pero al llegar al lugar no encontraron al desaparecido. “No da el lugar exacto sino de toda una manzana”, precisó.

Doris sostiene que su hermano desapareció en extrañas circunstancias y ahora ha llenado varios postes de alumbrado eléctrico con la fotografía de su hermano para obtener alguna información de su paradero.

Los días transcurridos y la poca información que tiene de su hermano hace pensar a Doris que su hermano ya no está con vida. “Tengo la seguridad que mi hermano ya no está vivo. Yo sé que ya no está vivo. Son tantos días, con este ya son varios días”, dijo.

El día de su desaparición, Luis Antonio Yalta Tuesta vestía polera negra, pantalón negro, zapatillas plomas y portaba una mochila negra. Tiene ojos castaño y tez trigueña.

Si tienes información que pueda ayudar a encontrarla, puedes llamar de manera gratuita a la línea 114 o contactarte con sus familiares a los números 956-219570.

