Los 10 juguetes más peligrosos del 2017, según reveló un estudio

Viral. La ONGWorld Against Toys Causing Harm divulgó su lista de los 10 juguetes más peligrosos del 2017 en Estados Unidos, antes del comienzo de la temporada de compras navideñas, con el objetivo de advertir a los padres sobre sus riesgos.

Una versión de plástico de la espada de la superheroína Mujer Maravilla y un dron del Hombre Araña aparecieron como los villanos en una lista anual de juguetes potencialmente peligrosos recopilada por un grupo estadounidense de seguridad infantil.

Además de la espada, que el grupo advirtió podría causar “heridas por golpes fuertes”, y el “potencial del dron de lesiones en ojos y cuerpo”, la lista incluye juguetes que podrían querer los niños más pequeños y que contienen piezas desmontables consideradas peligrosas.

Juguetes que vuelan, incluyendo el drone, y los que disparan proyectiles han sido incluidos en la lista desde hace años. Si bien las cajas de los productos contienen extensas advertencias sobre los peligros de los artículos, el director ejecutivo del grupo, James Swartz, dijo que los niños no podrían usarlos de una manera segura.

La lista también incluye varias amenazas menos obvias. Entre ellas: juguetes que giran y se pueden romper, y las piezas podrían ahogar a los niños; un pony de arrastre con un cordón de 48 centímetros con el que un niño podría ahogarse según el grupo; entre otros.

Los fabricantes de los juguetes incluidos en la lista, incluyendo Mattel Inc, que fabrica la espada; Skyrocket Toys LLC, el fabricante de drones; y el fabricante de Nerf, Hasbro Inc, no respondieron las solicitudes de comentarios de Reuters.

Sin embargo, la Asociación de Juguetes ve la lista como “innecesariamente alarmante”, dijo Joan Lawrence, la vicepresidenta senior de estándares de seguridad y asuntos regulatorios de la entidad.

“Tenemos firmes estándares de seguridad en este país”, afirmó Lawrence, añadiendo que los padres deberían seguir las instrucciones del paquete sobre la edad para la que el juguete es adecuado.

