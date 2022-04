Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, adelantó este sábado que no asistirían a la mesa de diálogo convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para el próximo 7 de mayo. Para esta reunión el Gobierno también convocó a la comunidad de Huancuire, y a la empresa minera Las Bambas, a fin de llegar a acuerdos y evitar más enfrentamientos como los últimos registrados en la zona minera de Apurímac.

“ Para nosotros es una burla y una ofensa que ahora recién nos llega una carta donde el premier quiere dialogar con nosotros, cuando en su momento lo hemos solicitado. Después que nos han masacrado no creo que vamos aceptar esta reunión ”, dijo en diálogo con Exitosa.

“ La comunidad ha tomado una decisión de que Las Bambas se tiene que ir. Las Bambas es un proyecto importante y también la comunidad es importante, y merece respeto. No merece ser masacrado, la comunidad ya tomó una decisión y se tiene que respetar ”, refirió Vargas.

El dirigente recordó que la comunidad de Fuerabamba envió cartas al Gobierno y a la minera para que puedan conocer que no podrán sacar “ni un gramo de cobre de Las Bambas”. “Si tratan de reactivar su operación ya no vamos a ser responsables de las cosas que pasen”, acotó.

Al ser consultado Vargas sobre si se podría tomar en consideración el principio de autoridad, el representante de la comunidad respondió: “Aquí las consecuencias nosotros asumiremos, como comunidad nos matarán acá y hasta el momento no nos informan de la situación de estos predios invadidos”, añadió.

El presidente de la Comunidad de Fuerabamba calificó de “traición” el desalojo del terreno de Las Bambas. Recordó que ellos habían solicitado para esa fecha un diálogo con el ministro de Energía y Minas.

“ Yo estoy exponiendo la decisión del pueblo, no depende de mí. [La decisión fue tomada] hoy a las 8 de la mañana. Las cosas están claras, La comunidad no quiere, están adoloridos [...] Esto no hubiera pasado cuando pedimos el diálogo con el ministro Energía y Minas” , afirmó.





