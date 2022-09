Un residente de Ginecología del Hospital de Ventanilla fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de agresión sexual (tocamientos indebidos) a una paciente del citado nosocomio, situado en Ventanilla. La mujer narró que este hecho ocurrió a un mes de haber dado a dar a luz.

La denunciante, cuya identidad se mantienen en el anonimato, contó que ella sufrió una caída en su casa y tras conversar con el residente de primer año René Vladimir Echajaya Sicha (de la especialidad de Ginecología y Obstetricia), acordaron que tendría que ir a una cita en el hospital de Ventanilla.

Entonces, la mañana del pasado 25 de setiembre ocurrió el hecho cuando la ciudadana tenía que recibir atención médica. Explicó que la agresión sexual fue cuando el residente la realizaba una revisión.

Madre denuncia que residente de hospital la agredió sexualmente

“Él me había brindado su número para que me pueda revisar los puntos porque hace un mes había dado a luz. El día, de ayer, vino a las once de la mañana acá al hospital porque él me dijo que entre por Emergencia y lo espere al frente Laboratorio”, explicó para el noticiero América Noticias.

Según, la madre de familia, el residente René Echajaya aprovechó que ella estaba sola en el consultorio para agredirla sexualmente. “Vuelve a sacar su mano como para volver a confirmar y volvía a sacar su mano. Creo que ya me hacía la conversación para que me esté manoseando”, dijo.

Luego la situación pasó de ser incómoda a repudiable. “Él se echa a la camilla y me dice: ‘te voy a hacer una revisión’. Yo le digo ¿con qué me va a hacer una revisión? ‘Con mi xxxx, pues señora’, me dice”, agregó la denunciante.

La agraviada relató que no sería la primera vez que Echajaya Sicha mostraba un comportamiento cuestionable. La víctima contó que, en una anterior consulta, la habría grabado sin su consentimiento.

“A los diez días que él me revisó los puntos después mi parto yo lo vi con la linterna prendida. Si ha pasado esto [agresión sexual] entonces me habrá estado grabado y tomado foto la vez pasada”, señaló.

Por su parte, la Dirección de Salud del Callao – Hospital de Ventanilla informó que el médico residente René Echajaya Sicha fue suspendido hasta el término de las investigaciones. Remarcó que el profesional de primer año “no guarda vínculo laboral con el hospital”.

“Activamos todos los protocolos correspondientes, permitiendo y brindando apoyo a las autoridades para que realicen las investigaciones que sean necesarias”, señala el comunicado.

“Como autoridades rechazamos y condenamos cualquier hecho de agresión contra la mujer. Nos comprometemos a esclarecer los detalles de lo sucedido, a brindar toda la información que las autoridades competentes requieran y a tomar las acciones legales que correspondan de acuerdo con los resultados de la investigación”, agregó.

La joven madre pidió ayuda legal y psicológica por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que pese la denuncia interpuesta, hasta el momento ningún representante ha intentado comunicarse con ella.

Echajaya Sicha fue detenido en el Hospital de Ventanilla y trasladado a la Depincri del mismo distrito. Su detención en flagrancia solo dura hasta esta tarde de hoy martes 27 de setiembre cuando podría ser dejado en libertad.

