Jorge Muñoz, el ex alcalde de Lima que fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reapareció este jueves en una inspección en la obra que se realiza en el óvalo Monitor y anunció que “se tomará un descanso” luego de haber “trabajado ininterrumpidamente durante mucho tiempo”.

“Yo estoy ahora concentrado en el cierre de lo que tengo que entregar ordenadamente. Después me tomaré un tiempo para poder descansar. Yo he trabajado ininterrumpidamente durante mucho tiempo. He sido dos veces alcalde de Miraflores. Después empalmamos con Lima y, la verdad, que lo que corresponde es un periodo de descanso”, declaró a América Noticias.

Muñoz aprovechó para descartar alguna aspiración a algún cargo de gobernador o alcalde en el futuro, debido a que en las próximas elecciones próximas los partidos ya tienen a sus precandidatos.

“Voy a seguir trabajando para el bienestar de mi país, de mi ciudad, porque son cosas que he venido haciendo. Las próximas elecciones ya están muy próximas, ya han sido convocadas. Los partidos ya tienen sus precandidatos. Eso (mi postulación) está absolutamente descartado, ni para gobernador ni para alguna alcaldía”, agregó.

También aseguró que no tiene vínculo con Acción Popular. “Yo no tengo vínculo con Acción Popular en estos momentos. Yo me inscribí en su oportunidad. Alguien retiró mi ficha y no se pudo inscribir en el ROP. Después, con los acontecimientos que hubo en la época de (Manuel) Merino, yo me terminé retirando de Acción Popular”, finalizó.

¿Por qué vacaron a Jorge Muñoz?

Según la denuncia interpuesta por el ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez el 29 de septiembre de 2021, Muñoz recibió dietas por integrar el directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) en 2019 y percibió, a la vez, su sueldo de burgomaestre.

La misma acusación detalla que Muñoz habría cobrado cuatro dietas como director de Sedapal, pese a que en dicho periodo ya ocupaba un cargo público. Días después, Muñoz detalló que aceptó formar parte del directorio de Sedapal en el contexto del aniego desencadenado por el colapso de una tubería en San Juan de Lurigancho, ocurrido en enero de 2019.

Aseguró que devolvió las dietas que le depositaron y descartó que se haya generado un conflicto de intereses. En noviembre de 2021, luego de que el Concejo Municipal rechazara el pedido de vacancia, Carlos Hinostroza presentó un recurso de apelación en contra de la decisión del Consejo Metropolitano.

Finalmente, el 27 de abril del 2022, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró la vacancia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en segunda y última instancia, tras el pedido que lo acusó de infringir al artículo 22° del numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

