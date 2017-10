Zoológico comparte imágenes de adorable criatura, ¿qué especie es?

El zoológico de Taronga (Australia) tiene más de 350 especies de animales a su cuidado, como jirafas, focas e incluso una gran selección de arañas. Sin embargo, es una pequeña y adorable criatura la que quizás llame más la atención, ya que es difícil establecer a simple vista qué especie es.

Imágenes compartidas por el zoológico muestran a un pequeño y desnudo animal muy parecido a una rata moviéndose y jugueteando en las manos de su cuidador, quien lo alimenta con leche.

Se trata de un equidna bebé. De acuerdo a los cuidadores, cuando estos animalitos llegan a tener entre 10 y 15 días de nacidos, se quedan en una madriguera, mientras que la madre solo regresa cada dos días para alimentar a su cría.

“Tenemos que alimentarlo cada dos días y bebe leche de la mano, porque la madre no tiene tetillas”, agregó un cuidador del zoológico.

Junto a los ornitorrincos, los equidnas son los únicos mamíferos australianos que ponen huevos. Una hembra pone un huevo que se incuba en su bolsa y tarda unos diez días en eclosionar.

Cuando la cría sale del huevo, se adhiere de inmediato a las glándulas mamarias de su madre y permanece en la bolsa durante tres meses, ganando fuerza y tamaño en el proceso.

Se sabe que los equidnas viven diez años en la naturaleza.

