Zimbabue: líder opositor denuncia "resultados falsos" en comicios presidenciales

El líder del opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC) de Zimbabue, Nelson Chamisa, acusó a la Comisión Electoral (ZEC) de ganar tiempo en el escrutinio de votos de las elecciones celebradas el pasado lunes con el fin de preparar a la población para “aceptar resultados presidenciales falsos”.

“La ZEC busca divulgar resultados para ganar tiempo y revertir la victoria del pueblo en la elección presidencial” – de la que todavía no se han publicado datos oficiales-, afirmó Chamisa en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Zec seeks to release results to buy time & reverse the people’s presidential election victory. The strategy is meant to prepare Zim mentally to accept fake presidential results.We’ve more votes than ED.We won the popular vote & will defend it !