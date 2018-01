Le dijeron que parecía mayor, bajó de peso y luce su sensualidad

Viral. Una joven reveló cómo logró bajar increíblemente de peso, después de recibir un comentario sobre su aspecto físico: le dijeron que parecía 10 años mayor que su edad real. Así se luce en YouTube.

Se trata de Lizeth Barretto, de 18 años, de Pittsburg, California, Estados Unidos, quien ahora pesa 63 saludables kilos y se siente “orgullosa de su cuerpo”.

Lizeth Barretto recuerda que viene de una familia obesa, pero que comenzó a ganar peso durante su primer año en la escuela secundaria, después de conocer a su novio.

Los siguientes años fueron difíciles, y luego perdió a un miembro de la familia. Cuando recurrió a la comida para su comodidad, su peso aumentó hasta 121 kilos.

“No me sentía como yo misma, me sentía perdida. También me sentí muy incómoda de mí y no de mi edad; no solo me hacía parecer mayor, sino que me sentía mucho más vieja”, dijo.

“Estaba comiendo de dos a tres comidas rápidas al día, además de un montón de bocadillos poco saludables. Incluso cuando traté de hacer dieta, nada parecía funcionar”, agregó a “The Sun”.

Finalmente, a la edad de 17 años le dijeron que parecía una mujer de 27 años, y el comentario fue una “llamada de atención” para Lizeth Barreto.

En lugar de ofenderse, Lizeth Barretto lo usó como motivación para bajar de peso y ahora se siente mucho mejor con su estilo de vida y cuerpo.

Desde que pasó de una talla de vestido 3XL a una XS, Lizeth Barretto está contenta con su peso. “Ahora me siento muy orgullosa de mi cuerpo y de lo que puede hacer, recibo muchos comentarios de personas asombradas de cómo mi cuerpo pudo transformar”, sentenció.