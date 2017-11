Ovejas originan fatídico accidente de tránsito en autopista de China

La autopista que une las ciudades de Beijing con Harbin en China fue el escenario de una tragedia el viernes pasado. Todo debido a un accidente automovilístico originado por tres ovejas que cruzaban la vía rápida. La escena fue registrada en video por una cámara de tráfico y luego compartida a través de YouTube.

Los tres animales que protagonizan las imágenes de YouTube cruzaban la vía rápida hasta que el último fue impactado por un carro. Al sobre parar en el carril izquierdo de la pista, el primer automóvil fue chocado por otros dos que también iban a alta velocidad por esta autopista en China.

Hasta ese momento, el accidente automovilístico no parecía ser tan grave ya que la tercera oveja sobrevivió al impacto y no había víctimas humanas. Sin embargo, en la segunda parte del clip de YouTube se puede apreciar que un camión de carga pesada se aproxima a la escena a alta velocidad y no logra detenerse.

Tal y como se detalla la descripción del canal de YouTube que compartió el material fílmico, este accidente automovilístico se cobró la vida de tres personas y dejó un herido sobre la autopista en la ciudad de Qinhuangdao, en China.

De acuerdo a la descripción del clip de YouTube, “el accidente está bajo investigación”. El administrador del canal recomienda que según las leyes de seguridad vial chinas, al producirse un accidente como este, “el conductor debe colocar inmediatamente la señal de alarma e intentar mover el vehículo al carril derecho”, precisó.

ADVERTENCIA: las imágenes pueden herir su susceptibilidad