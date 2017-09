¡No es broma! Llueven peces en un colegio en el norte de México

Literal. En México llovieron peces, para sorpresa de los pobladores de Tampico, localidad ubicada en el estado de Tamaulipas. Esta noticia parece inverosímil, pero este video viral de YouTube así lo confirma.

Incluso, si no es suficiente el video de YouTube, escéptico lector, a través de Facebook las autoridades de Protección Civil confirmaron el inusual evento: “Curioso caso en Tampico donde se registró una ligera lluvia que incluyó peces que literalmente cayeron del cielo”.

La lluvia de peces ocurrió en el Colegio Félix de Jesús Rougier, ubicado en el puerto, informó el titular de Protección Civil, Pedro Granados. Sin embargo, este suceso se conoció por los usuarios de las redes sociales, quienes compartieron imágenes y videos en YouTube.

Lo ocurrido al norte de México no sería un suceso tan extraño como se cree, según La Vanguardia en Honduras se celebra el Festival de lluvia de peces entre mayo y junio donde caen, literalmente, sardinas del cielo. Si no has vivido esta experiencia, por los menos disfrútala a través de este video viral de YouTube.

