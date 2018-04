YouTube: alumnos que agreden e insultan a profesor desatan indignación

Viral. Un video que muestra a unos estudiantes menores de edad agrediendo e insultando a un profesor de 64 años en la escuela Itc Carrara de Lucca, en Toscana, ha causado gran indignación en la sociedad italiana. La grabación se ha vuelto viral en YouTube.

Como se muestra en las imágenes de YouTube, uno de los estudiantes le apunta al docente con su dedo y le grita diciéndole: “Profesor, no me haga enojar. Ponga seis (nota con la que se aprueba en Italia). Usted no entendió nada. ¿Quién es el jefe? Eh, ¿quién es el jefe?, póngase de rodillas”.

Otras grabaciones que también circulan en YouTube muestran a otro alumno colocándose un casco e intentando darle un cabezazo al maestro. En otro video aparece a un adolescente lanzando los tachos de basura. Los demás estudiantes solo se ríen y burlan.

Las autoridades de la escuela presentaron la denuncia correspondiente y anunciaron que los estudiantes serán suspendidos. La sociedad italiana ha expresado su indignación por esas grabaciones de YouTube a través de las redes sociales.

“Estamos evaluando la suspensión hasta fin de año. Así que alguien repetirá el año”, manifestó Cesare Lazzari, el director de la escuela, al diario local Il Tirreno.