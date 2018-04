Letizia vs Sofía: ¿qué se dijeron reinas según la lectura de labios?

Viral. Un momento de gran tensión entre la reina Letizia y la reina emérita Sofía se pudo ver tras la misa de Pascua de Resurrección en España. Pero, ¿qué es lo que realmente se dijeron?

El medio digital “El Español” se puso en contacto con un experto en lectura de labios, quien les reveló las palabras que intercambiaron las reinas.

Según explicó, “hasta luego” es la primera frase que Sofía dice en el video para despedirse de los asistentes de la catedral, mientras agarra a sus dos nietas por el hombro para posar para una foto.

“Mira ahí, ahí, ahí”, les habría indicado Sofía a Leonor y a Sofía, de 10 y 12 años, respectivamente.

Luego de ese momento llega Letizia y se para delante de la madre de Felipe VI y sus hijas, impidiendo que la fotografía se lleve a cabo. “Déjalo por favor”, le espetó su suegra a la vez que Leonor le intenta apartar el brazo.

Es ahí cuando Felipe intenta interceder entre su esposa y su madre pidiendo que termine la discusión. “Por favor, déjalo”, le dice a Letizia mientras la agarra del brazo para luego dirigirse a Sofía y decirle lo mismo: “Déjalo ya”.

Por su parte, el rey emérito Juan Carlos llamó a su hijo: “Felipe, Felipe ven un momento. Eso hay que hablarlo”. A lo que el rey contestó: “¿Qué?, ¿Cómo?, Ahora no, ahora no, saber que no es el momento, ¿comprendes?”.

Tras el incidente, la reina Sofía le dijo a su esposo: “Bueno no hay nada que hacer”. Al salir de la misa, la escena se volvió a repetir cuando doña Sofía se posicionó nuevamente entre sus nietas para tomarse la foto, pero Letizia rápidamente se interpuso, impidiendo por segunda vez que la imagen sea capturada.

Finalmente, la Familia Real posó toda junta, pero Letizia dejó un espacio notorio entre ella, Felipe VI y sus dos hijas con doña Sofia y el rey emérito Juan Carlos.