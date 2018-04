Mia Khalifa: ISIS la amenazó de muerte por grabar esta escena

Viral. Mia Khalifa, una antigua estrella del cine para adultos, reveló que recibió múltiples amenazas de muerte de parte del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés, o EI) después de filmar una escena con una hijab.

De origen libanés, Mia Khalifa, de 25 años, dijo que la idea de llevar la hijab provino de los productores de la película, que ella “tenía solo 21 años y era moderadamente recatada”, y no se dio cuenta de que podía decir no.

En declaraciones a BBC Radio 5 Live, Mia Khalifa dijo: “[Los productores] me dieron este guión y me dijeron lo que iba a usar y les dije: ‘van a hacer que me maten’”.

“Ni siquiera había pasado una semana y las amenazas de muerte se estaban acumulando. Todo el Medio Oriente estaba detrás de mí”, agregó la exactriz de cine para adultos.

Mia Khalifa, quien fue criada como católica, dijo que ISIS compartió una imagen de ella a punto de ser decapitada por un verdugo con un mensaje advirtiendo que iría al infierno.

El grupo terrorista también pirateó su cuenta de Instagram y publicó propaganda yihadista antes de que cerraran su cuenta. También publicó una foto de su apartamento en Twitter.

Mia Khalifa, que alguna vez fue la estrella más vista de PornHub, pasó solo tres meses trabajando en la industria del cine para adultos antes de retirarse en 2015, debido a las amenazas de los yihadistas.

“Creo que es por eso que tengo una piel tan gruesa ahora. Nadie que me acose en internet me va a llegar después de todo eso”, finalizó.