Modelo atendió así en cafetería y ahora el dueño podría ir a prisión

Viral. El dueño de una cafetería enfrenta una posible condena de 5 años de prisión en Tailandia después de que una modelo causara indignación en el público cuando atendía a clientes en un diminuto traje.

La modelo Arisa Suwannawong, de 22 años, dijo que su amiga y amiga Minggomut Kongsawas, de 21, sentía lástima por el dueño del café en Chonburi, porque estaba luchando por abrir un negocio.

Así que la modelo, que usa el apodo de “Jaenae with the huge boobs”, se quitó la ropa y se puso un diminuto delantal para atender al público, mientras el propietario tomaba fotos de sus clientes.

Mientras atendía a los clientes, la joven hizo alarde de su impactante figura mientras decía: “el café es tan bueno, usan mucha leche”.

Pero el truco fue contraproducente y Prasong Sukkorn, el dueño de Coffee On The Day, ahora enfrenta una sentencia de cárcel de tres a cinco años y una multa de casi 3 mil dólares por obscenidad.

“No había intención de ser sexual u ofensivo. Publiqué las imágenes en línea solo como una forma de comercializar el negocio. Me he disculpado por esto”, dijo el dueño de la cafetería a modo de excusa.

Por su parte, el comandante de la policía Thanachai Usakit dijo que el dueño admitió haber subido “materiales obscenos” a la red. “El dueño dijo que no sabía nada y admitió que era una forma de publicitar su cafetería que acababa de inaugurarse el martes pasado”, señaló.

“No se dio cuenta de que violaría la ley, porque la modelo en las fotos no estaba completamente desnuda. Las imágenes fueron eliminadas, pero la ofensa original todavía está presente. Debemos investigar eso y proceder con la ley”, explicó.

¿qué dijo la modelo en cuestión?

En tanto, Arisa Suwannawong se disculpó por las fotos y dijo que solo estaba tratando de ayudar al dueño. “No me pagaron nada por esto. Lo hice por la bondad de mi corazón para ayudar a la cafetería”, se justificó.

“Es un negocio nuevo y no tenía clientes, así que solo quería ayudar. Me disculpé por esto. Espero que la gente me perdone No sabía cuán enojada estaría tanta gente al respecto”, agregó la modelo.