Se puso bronceador en el cuerpo y quedó verde como Fiona de Shrek

Viral. Una joven decidió comprarse un autobronceador para que su piel blanca tenga más color. Pero a los pocos minutos de haberse untado la crema en el cuerpo, notó que algo andaba mal y su piel quedó verde como Fiona de Shrek). Sus fotos en Facebook se viralizaron.

Danni Bruce (21) compró un bronceador de la línea St. Moritz por el que pagó 120 dólares y lo que menos imaginó es que iba a hacer un efecto contrario en su piel. Al principio su piel se puso marrón oscuro y después se trasformó en verde.

Intentó sacárselo, pero ya era tarde. “Me dio un ataque de nervios. Me vi en el espejo, tenía todo el pecho verde”, dijo a The Daily Mirror.

La mujer intentó no salir de su casa por unos días para que nadie la viera. Sin embargo, llegó un punto que decidió tomarlo con humor: se sacó fotos y las subió a Facebook. Muchos usuarios empezaron a hacerle photoshop de su cara con el cuerpo de Fiona, uno de los personajes de la película Shrek.

“Me lo tomé con filosofía”, explicó la cosmetóloga, que vive en la ciudad de Nottingham, Inglaterra, y agregó: “Si no me río me pongo a llorar. De todos modos, no voy a salir de casa mientras tenga este aspecto”.

El producto promete un tono Darker Than Dark (Más oscuro que oscuro), y, aunque en general el aspecto de Bruce es verde, algunas partes quedaron marrón oscuro, pero de manera salpicada, como si se hubiera manchado.

“Cuando me desperté, tenía unos 30 mensajes de gente que quería ver más fotos. Esto es una locura. Tengo muchísimos mensajes de familiares con los que no hablé en siglos porque han visto la publicación, que se volvió viral”, contó.