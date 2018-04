Difundió un video íntimo y su novia le aplicó un terrible castigo

Viral. Una mujer acusada de cortar el miembro viril de su novio con un par de tijeras de jardín, se defendió asegurando que lo hizo porque la víctima compartió con sus amigos un video íntimo de ambos.

Brenda Barattini, de 26 años, presuntamente atacó a su novio de 40, Sergio Fernández, en noviembre de 2017 mientras dormía, dejando manchas de sangre en toda la casa.

El ataque, ocurrido en la ciudad argentina de Córdoba, dejó a la víctima sin el 90 por ciento de su pene. La mujer reveló por qué decidió castigar al sujeto en una entrevista desde la cárcel, donde se encuentra detenida.

“Le corté el pene pero no completamente. Lo lastimé. No fue completo. Lo lastimé. Me fui para pedir ayuda. No quería que le pasara nada. Además, tenía miedo a la sangre”, señaló.

Brenda Barattini dijo que Sergio Fernández hirió sus sentimientos cuando presuntamente filtró un video íntimo de ellos a sus amigos.

“A mí me generó un daño muy grande, un daño psicológico muy grande. Vulnerando mi intimidad, y eso no se hace. Yo respondí… quizá no de una manera correcta, pero respondí”, dijo.

En tanto, Felipe Trucco, uno de los abogados del hombre mutilado, dijo que su cliente necesita más cirugías después de sufrir las impactantes lesiones.

No está claro si los médicos pudieron localizar los genitales amputados del hombre y si pueden volver a colocárselos, o cómo los servicios de emergencia fueron alertados del ataque.