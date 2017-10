Así acosan a deportista mexicana: "Quiero tener tu cuerpo y hacerte mía"

Diana Laura Núñez es una destacada deportista mexicana que ha sido víctima del más repudiable acoso. Con entereza, esta campeona mundial de frontenis sub 22 ha denunciado a través de su Facebook lo que le ha sucedido y su caso, como un testimonio que no debe quedar en el olvido, se hizo viral.

La madrugada del lunes 9 de octubre, Diana encontró la venta de su auto rota, dentro una nota con una amenaza que no es nueva, sino una constante desde enero de este año: amenazan con violarla y asesinarla.

“Como sé que lo vas a ver y quiero que lo veas por lo que lo pondré modo público, quiero decirte que NO ME ASUSTAS, NO TE TENGO MIEDO, no estoy sola Y hay mucha gente que me quiere, está conmigo y me cuida y en dado caso que me encuentres sola yo me sé defender”, escribió en su post público de Facebook.

La joven deportista ha recibido un sinfín de mensajes de Facebook de diferentes cuentas, al parecer falsas, con frases agresivas y amenazas, por lo que decidió no responder. Asimismo, ha recibido llamadas de desconocidos, también con amenazas.

En uno de los mensajes en Facebook, de un tal Julio Domínguez (sin foto) se lee una clara amenaza: “ya quiero tener tu cuerpo y hacerte mía, no es juego”.

“No sé cuál sea la finalidad de todo esto, pero sin duda habrá consecuencias para tus acciones, por lo pronto, ya se abrieron investigaciones y están analizando la nota que me dejaste”, dijo Diana y pidió que este mensaje de Facebook se comparta para que no pase desapercibido.

