USA y Canadá: cibernautas comparten curiosas fotos del intenso frío

Canadá y Estados Unidos continúan los estragos por la ola de frío ártico, que dejó temperaturas muy por debajo de la media e incluso afectó el tráfico aéreo. Muchos cibernautas decidieron compartir en las redes sociales imágenes que muestran detalles curiosos del friaje en las ciudades en donde residen.

El brutal frío que ha afectado a buena parte del noreste de Estados Unidos este fin de semana, con dobles dígitos bajo cero, empieza a moderarse y se espera una tregua en las temperaturas a partir del lunes.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) señaló que, si bien el “amargo” frío y los vientos helados siguen afectando este domingo al noreste, “una tendencia a la moderación se prevé que comience el lunes y continúe hasta la mitad de la semana”.

En uno de los picos más fríos del país, en las Montañas Blancas, en New Hampshire, el mercurio marcaba a media mañana del domingo -22 C, con vientos de 60 kilómetros por hora que contribuían a una sensación térmica de casi -40 C.

En apenas una semana, el temporal ha dejado al menos 22 muertos en el país, según CNN, que sitúa en Wisconsin la cifra más alta, de seis; seguida por Texas, donde ha habido cuatro fallecidos, tres en Carolina del Norte, dos en Virginia y otros en Ohio, Massachusetts, Michigan, Missouri, Dakota del Norte, Nueva York y Carolina del Sur.

