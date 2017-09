USA: tomó una medicina y al despertar encontró a su esposa muerta

USA. Un hombre aseguró que tomó una medicina, se echó a dormir y luego despertó para encontrar muerta a su esposa. El hecho ocurrió en Raleigh, Carolina del Norte, en Estados Unidos.

Se trata de Matthew James Phelps, quien llamó al 911 para informar que encontró a su esposa muerta y ensangrentada en el suelo, junto a un cuchillo.

“Hay sangre en todo mi cuerpo. Y hay un cuchillo ensangrentado en la cama. Creo que la maté yo”, le dijo al operador del 911. Fue detenido tras el crimen.

En todo momento, Matthew James Phelps explicó que antes de irse a dormir había tomado una medicina contra la tos. Lauren Phelps, la víctima de 29 años, fue hallada por la policía minutos después con su cuerpo cubierto de sangre y apuñalada.

“Tomé Coricidin… porque sé que me puede hacer sentir mejor. Como muchas veces no puedo dormir por la noche, tomo algunas… ella no se mueve. ¡Dios mío!”, relató el hombre, según el audio publicado por News & Observer de Railegh.

Sin ningún tipo de antecedentes, Matthew James Phelps fue imputado bajo el cargo de homicidio y quedó detenido el último viernes. El crimen de la mujer, que trabajaba como docente, ha causado conmoción en la comunidad donde vivía.

