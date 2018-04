Al menos un muerto y cuatro heridos en un tiroteo en sede de YouTube

Viral. La Policía de Estados Unidos reportó un tiroteo en la sede de YouTube en San Bruno, California. De acuerdo a las primeras informaciones, los empleados evacuaron el edificio y los agentes advirtieron a las personas que eviten acercarse al área. Además, habría varios heridos.

El jefe de la Policía de San Bruno, Ed Barberini, aseguró ante los medios de comunicación que la persona fallecida es supuestamente la mujer sospechosa de haber llevado a cabo este tiroteo y añadió que se disparó a sí misma. Reportan, además, que cuatro personas resultaron heridas.

[nota original]

La Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo informó a la CBS News que la situación viene siendo atendida como un “incidente de tiroteo activo”, pero se negó a proporcionar más detalles.

El Hospital General de San Francisco indicó que su personal se está preparando para recibir pacientes. De acuerdo a la CBS News, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al nosocomio.

Varios empleados de la corporación tuitearon que oyeron disparos en la tarde del martes. Vadim Lavrusik dijo que él y otras personas se atrincheraron dentro de una habitación, antes de que pudieran escapar de manera segura.

DEVELOPING: Officials respond to reports of possible active shooter at YouTube HQ in San Bruno, California, YouTube employees say. https://t.co/mRdpyhYtJ0pic.twitter.com/SwzxiSas7t — CBS News (@CBSNews) 3 de abril de 2018

MORE: Aerial footage shows evacuees with arms raised as police respond to reports of possible active shooter at YouTube HQ in San Bruno, CA https://t.co/mRdpyhYtJ0pic.twitter.com/T0p4HEs8Nb — CBS News (@CBSNews) 3 de abril de 2018