Maestra es acusada de agresión sexual, pero su caso da insólito giro

La maestra Tayler Boncal de la escuela Conard High School en Connecticut (USA) se entregó a las autoridades luego que fuera denunciada por mantener relaciones sexuales con uno de sus alumnos.

La asistente de atletismo, de 22 años ha sido acusada de tres cargos de agresión sexual en segundo grado por tener sexo con un alumno de 18 años sin embargo, la historia de esta joven maestra ha dado un giro de 360 grados.

Si bien un maestro no debe abusar desde su posición de autoridad, los padres del menor involucrado con la profesora han pedido que no la procesen, según se ha revelado en la prensa de USA.

Además, como atenuante, la maestra tenía 21 años cuando comenzó la relación con su alumno tres años menor que ella y algunos testigos aseguran que ambos, en realidad, están enamorados.

Luego que un padre realizara la denuncia en enero pasado, inmediatamente Tayler Boncal fue despedida de la escuela y el director de la institución educativa se ha disculpado a través de un comunicado.

“Una vez que recibí la queja por esta mala conducta, inmediatamente informé a la policía y comencé una investigación. Si bien no puedo comentar sobre los detalles de la investigación, puedo decir que esta persona ya no trabaja en Conard. El incidente no ocurrió en nuestro campus y he trabajado estrechamente con los Departamentos de Policía de New Hart y West Hartford para asegurar que rinda cuentas por sus acciones”, manifestó el director Julio Duarte.