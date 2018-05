Barista de conocido café escribe "frijolero" en vasos de cliente latino

La cadena de cafeterías Starbucks vuelve ser objeto de acusaciones del racismo después de que un cliente hispano recibiera sus bebidas en unos vasos que llevaban escrita la palabra ‘beaner’ (frijolero), un término despectivo utilizado en EE.UU. hacia los hispanoamericanos.

Según la prensa local, el incidente ocurrió en una cafetería de la cadena ubicada en la Cañada Flintridge, en el estado de California. Un ciudadano de origen hispano de nombre Pedro pidió dos bebidas y recibió ambas con esta palabra en lugar de su nombre. El cliente afirma que no fue un accidente puesto que el personal le llamó por su nombre cuando se preparaba el pedido.

En un comunicado, citado por la prensa local, Starbucks pidió disculpas por lo sucedido y aseguró que abriría una investigación para que no volviera a repetirse algo similar. No obstante, numerosos clientes de la cadena expresaron sus críticas por un episodio que tacharon de “racista”.

El incidente ocurre curiosamente en vísperas del 29 de mayo, fecha en que Starbucks cerrará sus cafeterías en EE.UU. para realizar una sesión educativa con cerca de 175.000 empleados sobre los prejuicios raciales y la prevención de la discriminación.

A Starbucks barista put “Beaner” on a Latino customer’s cup. The customer said his name was Pedro. WTF? The company’s mandatory racial-bias training day can’t come soon enough. pic.twitter.com/IUPz8cm9kW