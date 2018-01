Tomó foto a paisaje, pero lo que halla al hacer zoom desconcierta

Viral. El británico Gavin Best logró tomar una imagen perfecta sin quererlo. En vísperas de recibir el Año Nuevo, el usuario de Twitter se propuso captar el bello paisaje de la localidad de Belfast, en Irlanda del Norte, publica el diario Mirror, pero retrató algo más que ha desconcertado a todos en las redes sociales.

Al ver las imágenes en su teléfono, al principio Best no notó nada raro. Sin embargo, cuando volvió a verlas días después en su computadora, observó algo que le llamó la atención. Tras hacer zoom, se dio cuenta de que había captado el momento exacto en que alguien dio un gran salto, al parecer, posando para otra cámara. La pintoresca historia fue compartida a través de la red social Twitter.

“Pensé que era una enorme coincidencia haber captado ese momento exacto. Cuando tomé la fotografía ni siquiera me había dado cuenta de que había alguien ahí. Por pura casualidad el momento fue perfecto y creó un plano divertido”, comentó Best a través de su cuenta de Twitter. De inmediato la historia se viralizó en las red social.

El hombre compartió la imagen en su cuenta de Twitter, que ya ha recibido más de 1.400 ‘me gusta’ y ha sido compartida más de 400 veces entre los usuarios de la red de microblogging.

Took this photo a few days ago. Just spotted something in the distance and zoomed in. How's that for coincidental timing? pic.twitter.com/tvaIePCErz