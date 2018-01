Camina más de una hora a 12° bajo cero para llegar a la escuela

La historia de un niño de 7 años de China se ha convertido en viral en la red social Twitter al conocerse el periplo que vive todos los días para ir a la escuela. Wang Fuman tiene que caminar una hora y media para cruzar los 4,5 kilómetros de distancia que hay entre su hogar y el colegio.

El menor que ha conmovido a los usuarios de la red social Twitter padece todos los días las bajas temperaturas de Zhaotong, la zona rural de la provincia de Yunnan, que rondan los 9 a 12 grados bajo cero.

Wang Fuman llega a la escuela con el cabello y cejas congeladas, con las manos curtidas y el rostro rojizo por las gélidas temperaturas. Según se puede ver en las fotos difundidas a través de Twitter, el menor solo es cubierto por una delgada ropa que apenas lo protege del frío.

Fue un profesor de la escuela del menor, la primaria de Zhuanshanbao, que decidió tomarle varias fotos y enviárselas a Thepaper.cn, un sitio web que se encargó de difundirlas y dar a conocer la historia que fue viralizada por miles en las redes sociales.

“Wang camina todos los días una hora y media con una temperatura de nueve grados bajo cero. Es un ejemplo”, señaló el director de la escuela.

Muchos usuarios de Internet ya se han movilizado para recaudar y regalarle ropa de invierno al menor, vive con su abuela y una hermana mayor, y las autoridades de Yunnan también han iniciado una campaña para recibir donaciones y entregárselas a los niños pobres de la zona.

A picture of a young boy with his hair frozen went viral and attracted thousands of people’s attention. He walked over one hour, 4.5 kilometers, in minus 9 degree temperature to reach his school. pic.twitter.com/8ouQOUxNkk