Huracán Ophelia provoca una lluvia negra en ciudad de Estonia

Un inusual evento meteorológico se ha registrado este martes en Estonia, cuando una extraña lluvia negra ha caído sobre Tallin, la capital del país. Los residentes de la ciudad no han tardado en captar imágenes de este atípico fenómeno y publicarlas en las redes sociales, entre ellas Twitter.

Lo que originado esta lluvia y ha llenado de nubes negras el cielo del país báltico ha sido el huracán Ophelia, que ha llevado hasta Estonia el humo y las cenizas de los incendios en Portugal junto con polvo del Sahara, ha explicado una representante del servicio meteorológico estonio a los medios locales, recoge RIA Novosti. Sin embargo, la oscuridad registrada en Tallin no ha afectado al normal funcionamiento del aeropuerto de la ciudad, según cuentan en Twitter.

El pasado domingo, se registraron en Portugal 443 incendios forestales, en los que murieron al menos 37 personas y más de 70 resultaron heridas. Al mismo tiempo, el ciclón Ophelia llegaba a las islas británicas, donde este lunes dejó tres muertos en Irlanda.

