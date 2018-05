Quiso tomarse un selfie con un oso, pero el animal lo atacó y mató

Viral. Un taxista detuvo su auto al borde de una carretera para hacerse un selfie con un oso herido y éste lo atacó y lo mató, según informó Odisha Sun Times.

El accidente ocurrió el último miércoles en el estado de Odisha, en la India. El taxista, Prabhu Bhatara, llevaba en su vehículo a los invitados de una boda, cuando vio a un oso al borde de la carretera cerca de un bosque.

Mientras los pasajeros esperaban en el taxi, el hombre decidió hacerse una foto con el animal. El oso, que se acercó al estanque para beber, reaccionó de modo agresivo y atacó al hombre.

SHOCKING! A man was mauled to death by a wild bear in Odisha's Nabrangpur district. Shocked villagers tried but failed to rescue the victim.#ReporterDiary@iindrojit

