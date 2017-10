Una silla casi impacta contra reportero en pleno huracán Nate

Cuando la tormenta tropical Nate, que llegó a Estados Unidos (USA) como huracán de categoría 1, tocó tierra este sábado en el estado de Luisiana, un reportero por poco sufrió un accidente en plena tormenta. La escena que pudo haber terminado en tragedia quedó registrada en video y es viral en Twitter.

Mike Seidel, uno de estos periodistas que están dispuestos a correr cualquier riesgo con tal de obtener su reportaje, se encontraba en informando sobre el huracán Nate cuando una silla voló a una distancia mínima de su cabeza antes de caer al agua. Todo quedó registrado en imágenes y son tendencia en Twitter.

Poor @mikeseidel @weatherchannel almost got taken out by high speed patio furniture in #Biloxi thanks to #HurricaneNateِ @RosenDreGrl pic.twitter.com/1UCgx7LszZ

USAF