Restauración de un cuadro deja al descubierto detalles asombrosos

Viral. El británico Philip Mould, historiador del arte y comerciante de obras plásticas, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que muestra cómo retiró una capa de barniz de una obra del siglo XVII. El sorprendente resultado de su trabajo dejó al descubierto detalles pictóricos que muy posiblemente permanecieron ocultos por alrededor de 200 años, informa ‘Mashable’.

A medida que la capa de barniz se fue disolviendo, detalles del rostro de la mujer que figura al centro de la obra, su oreja, y sobre todo sus aretes, emergieron a la vista. El color ocre que antes recubrió esa parte del cuadro, y que probablemente fue una capa protectora añadida en algún momento, dio paso a un sinfín de matices, tal y como se muestra en el clip compartido en Twitter.

No se conocen detalles acerca del retrato, a excepción de que —-según Mould-— correspondería a una mujer que vivió en Inglaterra durante la época del rey Jacobo I, y que tenía 36 años al momento de ser plasmada en la obra, cuya inscripción indica que fue realizada en 1618. Previo a su transformación, la imagen de la ‘mujer vestida de rojo’ lucía una capa de barniz color ocre. El material fílmico y las imágenes se han vuelto viral en Twitter.

2/2 ….still a way to go, but what a transformation! pic.twitter.com/nyGx3qdhOZ

In response to those wanting sight of the uncleaned image of the #womaninred. All we know is she is 36 and it was painted 1618 (inscription) pic.twitter.com/3k8GYxvyJK