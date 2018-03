Twitter: instante preciso en que colapsa el puente peatonal de Miami

Viral. Un video compartido en la red social Twitter muestra el momento en que se derrumba el puente peatonal sobre la conocida Calle Ocho de Miami, en Florida, suceso que dejó al menos seis muertos.

La grabación fue compartida por el usuario de Twitter Joel Franco (@OfficialJoelF) y ha sido retuiteado más de 750 veces.

Durante una conferencia de prensa, Juan Pérez, director de la Policía del condado de Miami-Dade, manifestó que la prioridad en estos momentos “es abrirnos paso bajo los escombros para recuperar los cuerpos que todavía se encuentren debajo del puente” y confirmó que el trágico accidente se encuentra bajo investigación criminal.

Pérez apuntó que la Fiscalía de Florida ha abierto una investigación criminal del suceso y pidió a los medios que “no precipiten conclusiones” ni divulguen la posible identidad de las víctimas, una de las cuales falleció en el hospital.

“Vamos a examinar todo desde el principio, desde los contratos, para llegar hasta el final en la investigación y que nunca más vuelva a suceder” algo así en Estados Unidos, resaltó.

HQ version. Sorry was working to get the video sent. pic.twitter.com/6FgtxotbqE