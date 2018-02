Aparece montaje con Trump aplaudiéndose a sí mismo por 6 minutos

El portal Vice News ha realizado un montaje con los episodios de aplausos de Donald Trump durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión de este martes.

El resultado: 5 minutos y 41 segundos en los que el mandatario norteamericano bate las palmas y aparentemente incomoda a algunos de los presentes por sus largos aplausos, que se ven como si el presidente se felicitara a sí mismo.

Este montaje de la intervención presidencial durante la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso, y que duró casi 80 minutos, ha recibido un alud de reacciones de los internautas.

Algunos de ellos han notado: “Esto se parece a una escena de (la película) ‘1984’. Aterrador”. Otros han indicado que estos aplausos muestran “una falta de humildad”.

Hubo usuarios que incluso compararon a Trump con “un niño pequeño que aplaude a sí mismo”. Otro ha preguntado: “¿No es típico de los dictadores señalar cuándo es el momento de los aplausos?”.

Varias personas, que seguramente vieron íntegro el discurso, o simplemente se documentaron y no se tragaron el montaje, han explicado que el presidente “estaba aplaudiendo a las personas que presentó (entre ellos familiares de víctimas de las maras y la familia de Otto Warmbier) y a quienes lo ayudaron a poner en práctica sus políticas”.

If there's one thing Donald Trump proved at the State of the Union last night, it's that he is an expert at clapping for himself, directly into the microphone pic.twitter.com/nKb7mQtL8m

