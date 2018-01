Twitter: la impresionante anomalía en ojo del ciclón que afecta USA

Viral. La cuenta de Twitter de la sección de monitoreo meteorológico de la NASA publicó un video que muestra impresionantes imágenes del ciclón polar que ha provocado intensas nevadas a lo largo de la costa este de Estados Unidos.

El video de Twitter, filmado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra el ojo de la tormenta rodeado de múltiples funciones rotativas conocidas como mesovórtices.

De acuerdo a especialistas, en los mesovórtices, los vientos tienen una velocidad un 10% más alta que en la pared del ojo de la tormenta y exhiben un comportamiento inusual en los ciclones, ya que giran alrededor del centro de baja presión, pero a veces permanecen estacionarios.

El movimiento errático de los mesovórtices en la grabación mostrada por la NOAAdeja el ciclón casi sin un centro definitivo, según el portal ‘RT en Español’.

Las áreas más afectadas por la intensa tormenta fueron el nordeste de Estados Unidos, como Nueva York y Nueva Inglaterra, y el sur. También provocó nevadas en partes de Florida, Georgia y Carolina del Sur por primera vez en 30 años.

Mesovortices near the center of the deepening east coast cyclone, as seen by @NOAA's #GOES16 1-minute visible imagery. #blizzardpic.twitter.com/p4p7bMIWwm

NASA